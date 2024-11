Modenatoday.it - CNH e il Centro Documentazione Donna inaugurano una panchina rossa nello stabilimento di Modena

Leggi su Modenatoday.it

Si è svolta oggi, in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, l’inaugurazione della primapresso loCNH di(New Holland), in via Pico della Mirandola.Alla presenza dei dipendenti delloe del.