Milleunadonna.it - Chiara Ferragni rompe il silenzio e parla del suo anno più difficile: “Certe persone bisogna lasciarle andare”

Leggi su Milleunadonna.it

Poche cose come i traslochi costringono a riflessioni sulla propria vita e sul percorso fatto. Ma anche le ricorrenze possono offrire l'occasione per fare un bilancio della propria vita, ne sa qualcosache per il primo anniversario nella sua nuova casa ha pubblicato un post significativo della nuova direzione presa dalla sua e.