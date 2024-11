Liberoquotidiano.it - Che danno questi sindacati: non capiscono il lavoro e danneggiano i cittadini

Leggi su Liberoquotidiano.it

Per capire la natura del Partito Sfascista sezionato ieri da Libero, può essere utile un piccolo esperimento mentale. La storia non si ripete mai uguale a se stessa, ma non deraglia nemmeno mai da certe costanti di fondo. Annotiamo allora due citazioni celebri, e chiediamoci in quale si riconoscerebbe di più chi pensa e incarna oggi il sindacato nell'ottica sfascista-landiniana. Prima citazione: «Lo sciopero generale costituisce il mito nel quale si racchiude tutto intero il socialismo, ossia un'organizzazione d'immagini capaci di evocare tutti i sentimenti corrispondenti alle diverse manifestazioni della guerra ingaggiata dal socialismo contro la società moderna» (Georges Sorel, teorico del sindacalismo rivoluzionario). Seconda: «Noi siamo convinti che imporre alle aziende quote di manodopera eccedenti sia una politica suicida.