Cena solidale per il presidio sanitario di Emergency a Gaza

Grande partecipazione all’iniziativa di Anpi, Acli e Comune di Rho per sostenere un. Allasono stati raccolti e consegnati a4.600 euro. "opera in contesti davvero al limite - ha raccontato il rhodense Luca Radaelli, cui Rho ha conferito tempo fa la benemerenza civica per il suo impegno con l’organizzazione fondata da Gino Strada -. Lavorando conho imparato che l’unica verità della guerra sono le vittime e il 90% sono civili. Il 3 novembre è nata una nuova campagna, si chiama “R1pud1a” e le “i“ sono due, in riferimento all’articolo 11 della Costituzione che dice che l’Italia ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali".sarà presente in via Madonna domenica 7 per la vendita di panettoni a sostegno del progetto di