Quotidiano.net - Cdm: Musumeci, stato emergenza Piemonte e Toscana per alluvioni

"Il Governo ha deliberato, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello, lodidi 12 mesi nei territori dei Comuni della Città metropolitana di Torino e della provincia di Vercelli colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 4 e 5 settembre 2024. Per l'attuazione dei primi interventi si autorizza lo stanziamento di 4 milioni e 800 mila di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali e si procederà con ordinanze del capo Dipartimento della Protezione civile nella vigenza dellodie acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente. Èinoltre dichiarato lodidi 12 mesi nei territori dei Comuni della Città metropolitana di Firenze, delle provincie di Livorno, Pisa e Siena, colpiti dal maltempo nei giorni 17 e 18 ottobre 2024.