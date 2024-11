Liberoquotidiano.it - Capitol Hill, il procuratore smonta le accuse: chiesta l'archiviazione per Trump

Buone notizie per Donald. Dopo la vittoria alle presidenziali, il tycoon vede cadere lea suo carico sull'assalto al. Ilspeciale Jack Smith ha chiesto l'dellefederali per i tentativi di sovvertire l'esito delle elezioni 2020, sfociati nell'assalto alla sede del governo degli Stati Uniti del 6 gennaio 2021. Smith ha chiesto alla giudice distrettuale Tanya Chutkna di archiviare il caso senza pregiudizio, riconoscendo che la politica del dipartimento di Giustizia vieta i procedimenti giudiziari nei confronti dei presidenti in carica. Così, se la giudice accoglierà la ri, il caso potrebbe essere nuovamente riaperto al termine del secondo mandato presidenziale di. Eppure per alcuni esperti è probabile che una volta insediato alla Casa Bianca,possa perdonare sé stesso, mettendosi al riparo da una nuova indagine.