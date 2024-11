Capezzone | quella follia della Jihad anti-maschio

Leggi su Liberoquotidiano.it

Signore e signori (come dicevano i bravi presentatori di una volta), un po' di equilibrio non guasterebbe. C'è un problema legato ai femminicidi in Italia? Sì, e ovviamente anche un solo delitto sarebbe troppo e continuerebbe a suscitare la nostra sacrosanta ripulsa morale. Su un altro piano: c'è una questione di disparità salariale a danno delle donne, in alcuni settori, anche quando svolgono mansioni identiche o simili a quelle affidate a un uomo? Purtroppo sì. Qualsiasi persona ragionevole, indipendentemente dal fatto che sia uomo o donna, e a prescindere dalle sue opinioni politiche, non avrà difficoltà a riconoscere queste elementari quanto spiacevolissime verità, che ci impongono di compiere ancora molti passi nella direzione di una società più libera, rispettosa e competitiva. Tuttavia, con altrettanta serenità, possiamo e dobbiamo chiederci: la nostra Presidente del Consiglio non è forse una donna? E la leader dell'opposizione? Anche lei.