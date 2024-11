Oasport.it - Calendario Champions League in tv, orari partite 26-27 novembre: quali vedere su Sky e Prime

Leggi su Oasport.it

Martedì 26 e mercoledì 27andrà in scena la quinta giornata della prima fase della2024-2025 di calcio: nove match al giorno, deidue alle 18.45 e sette alle 21.00, con cinque squadre italiane protagoniste.Aprirà le danze martedì 26 alle ore 18.45 il Milan, che farà visita agli slovacchi del Slovan Bratislava, mentre alle ore 21.00 l’Inter ospiterà i tedeschi del Lipsia, ed alla stessa ora l’Atalanta giocherà in trasferta a Berna contro gli svizzeri degli Young BoysGran finale mercoledì 27, quando la Juventus e il Bologna saranno entrambe di scena alle 21 in trasferta: i bianconeri a Birmingham contro l’Aston villa, i rossoblu in Francia a Lille contro il club transalpino.Per la quinta giornata delladi calcio la diretta tv sarà a cura di Sky Sport (tranne che per Aston Villa-Juventus), mentre Liverpool-Real Madrid sarà trasmessa in chiaro anche TV8 HD.