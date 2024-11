Calcionews24.com - Calciomercato Bologna, occhi puntati su Tessmann per il centrocampo. Questo fattore può aiutare la trattativa

Leggi su Calcionews24.com

, per puntellare ilsi sta provando a prendere. Tentativo a gennaio per la squadra rossoblu emiliana Secondo quanto riportato da Tuttoweb, ilvede i rossoblu alla ricerca del vice Freuler. Uno dei nomi annotati da Giovanni Sartori è quello di: a gennaio pronto a ritornare in Italia. Ecco .