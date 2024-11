Pisatoday.it - Calcio a 5: straordinario successo del Futsal Pontedera in casa del Kappabi Potenza Picena

Leggi su Pisatoday.it

Blitz esterno vincente per il. I bianconeri hanno conquistato il primoin trasferta in questo campionato andando a vincere per 5-2 indel. Una vittoria che vale doppio per gli uomini di mister Sardelli, non solo perché per la prima volta nella.