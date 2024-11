Ilrestodelcarlino.it - Caduti di Nassiriya. Imbrattata la lapide a Santa Maria Apparente

Una torcia di segnalazione, di quelle che comunemente si accendo sugli spalti dello stadio, ha bruciato e macchiato laintitolata aidi, nell’omonimo piazzale nella zona commerciale di. La scoperta è stata fatat ieri mattina a Civitanova. Fino a sabato sera, infatti, era tutto regolare poi ieri mattina la sgradevole scoperta. Di notte qualcuno avrebbe acceso e lanciato la torcia, che ha bruciato e lasciato una grossa macchia rossa su un lato della, quella che riporta i nomi dei. L’episodio è subito stato segnalato ai carabinieri della Compagnia di Civitanova e all’associazione nazionale carabinieri, che proprio poche settimane fa aveva organizzato un incontro alla presenza, tra gli altri, del sindaco Fabrizio Ciarapica, per proporre un progetto di discussione di quel monumento che si trova in una zona della città poco illuminata e spesso in stato di abbandono.