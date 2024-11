Noinotizie.it - Brindisi, incendio in azienda di stoccaggio rifiuti: ordinanza del sindaco, mascherine e finestre chiuse in vari quartieri Il rogo venerdì

L’delMarchionna riguarda iPerrino, San Pietro, San Paolo e zona industriale. È conseguenza dell’divampatonell’area didi un’dipoi estesosi ad un’altrae per spegnere il quale sono stati necessari due giorni di lavoro da parte dei vigili del fuoco.Neidicitati Il personale delle aziende non può operare all’esterno, se non in caso di necessità, indossando la mascherina ffp2; la medesima disposizione ha riguardo anche alla popolazione deiinteressati che dovrà uscire di casa, solo se strettamente necessario, utilizzando la suddetta mascherina; porte edelle aziende e delle abitazioni deiinteressati; non utilizzo dei condizionatori d’aria nelle aziende e nelle abitazioni deiinteressati.