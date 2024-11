Ilfattoquotidiano.it - Botox, filler e lifting, il medico fa causa a Cristiano Ronaldo: “Non ha mai pagato il conto”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il dottor Roshan Ravindran ha fattoper circa 50mila euro. Ildermatologo accusa il portoghese di essere suo debitore per non averdelle parcelle inerenti a trattamenti estetici compiuti nella sua clinica nel Cheshire, che risalgono al periodo in cui CR7 era al Manchester United, prima del suo trasferimento in Arabia Saudita. Nel 2021 e nel 2022è ricorso al dermatologo, ma secondo Ravindran non ha mai saldato il.Tra le specializzazioni del, oltre alla cura della pelle, ce ne sono anche delle altre come terapie estetiche che prevedono l’utilizzo dialle sopracciglia. Tutto per avere un aspetto più giovanile e ben curato. Nella citazione legale fatta contro il calciatore 39enne dell’Al-Nassr non c’è chiarezza riguardo a una possibile inclusione della compagna, Georgina Rodriguez, ma c’è un passaggio nel documento che si riferisce a servizi forniti non solo al giocatore, ma anche “a persone della sua famiglia e ad altre che appartengono al suo entourage”.