Borsa | Europa in ordine sparso sale Wall Street Milano -015%

Quotidiano.net - Borsa: Europa in ordine sparso, sale Wall Street, Milano -0,15%

Si muovono inle principali Borse europee con gli indici Usa in territorio positivo (Dow Jones +1%, Nasdaq +0,36%).(Ftse Mib -0,15%) è l'unica in calo, preceduta da Parigi (+0,1%), Londra (+0,42%), Francoforte (+0,65%) e Madrid (+0,9%). Scende a 125,1 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 4,4 punti al 3,45% e quello tedesco di 3,4 punti al 2,2%. Contrastate le quotazioni del greggio (Wti -1,36% a 70,27 dollari al barile) e del gas (+2,37% a 48,13 euro al MWh). A due velocità anche l'oro (-1,54% a 2.637,61 dollari l'oncia) e l'acciaio (+0,15% a 3.311 dollari la tonnellata). In calo il dollaro a 0,95 euro e poco sopra le 0,79 sterline. A tenere banco oggi è l'offerta pubblica di scambio di Unicredit (-4,32%) su Banco Bpm (+5,06%).