Borsa | Asia in rialzo futures in Europa positivi

Seduta positiva inper le azioni e i titoli di Stato che sembra potersi estendere all'. Isull'Euro Stoxx 50 salgono dello 0,6%, rispecchiando i guadagni degli degli analoghi statunitensi. "I movimenti di mercato segnano un'inversione di tendenza rispetto ad alcuni elementi che definiscono il cosiddetto Trump Trade, tra cui l'impennata del dollaro e il rally del Bitcoin. Il raffreddamento dell'entusiasmo per questi asset avviene in quanto i trader riducono le aspettative che il presidente eletto riduca le tasse e aumenti i dazi" commentano gli operatori. Tokyo ha guadagnato l'1,3%, Seul l'1,3%, Hong Kong sta cedendo lo 0,2% e la Cina è contrastata con lo Shanghai in calo dello 0,10% e lo Shenzhen che ha guadagnato lo 0,4 per cento.