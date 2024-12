Agi.it - Bluesky preoccupa l'UE. Caccia ai dati sul traffico del nuovo social

AGI - Quanti sono gli utenti mensile e dove ha una sede fisica ilche sta spopolando?finisce nel mirino della Commissione Europea, dopo che in tanti, delusi da X, la piattaforma nata come Twitter e poi trasformata radicalmente nel passaggio sotto l'egida di Elon Musk. Ilnetwork ha registrato numeri importanti e come ogni azienda che offra servizi nell'UE, deve informare il proprio rappresentante legale nell'UE e pubblicare le cifre degli utenti mensili al mese, in conformità con la legge europea sui servizi digitali. Cosa che la piattaforma non ha fatto finora. Il caso è stato sottoposto dagli uffici di Bruxelles alle autorità nazionali dei ventisette Paesi che aderiscono all'UE. Ognuno dovrà riferire cifre erelativi al, come ha spiegato il portavoce dell'esecutivo dell'UE per il Mercato interno, Thomas Regnier.