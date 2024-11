Trevisotoday.it - Bis di podi per Diserò al Santa Domenica

Leggi su Trevisotoday.it

Doveva essere una trasferta votata unicamente alla rimessa in moto di quei meccanismi che, lasciati fermi durante una lunga sosta, avevano bisogno di tornare a lavorare a pieno regime, in vista degli ultimi impegni di un 2024 ormai agli sgoccioli. In barba alla ruggine Lucaha messo a.