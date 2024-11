Liberoquotidiano.it - Biden "grazia" due tacchini alla Casa Bianca per il Giorno del Ringraziamento

Grande folla sul South Lawn dellaper la tradizionale cerimonia del 'perdono' deiper ildel Rinmento. I due animali 'ti' dal presidente Joe, provenienti da un allevamento in Minnesota e del peso di una ventina di chili ciascuno, si chiamano Peach e Blossom. Perè l'ultima cerimonia di questo tipo. "Servire gli americani è stato l'onore della mia vita", ha detto il presidente ai circa 2.500 presenti. Dopo la cerimonia, il presidente e la first lady Jill sono volati a Staten Island, New York per partecipare a un evento per la settimana del Thanksgiving.