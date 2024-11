Bergomi | Del Piero candidato a presidenza FIGC? Sarebbe perfetto

Leggi su Sportface.it

“Alex lo conosco bene perché lavoriamo insieme a Sky. So quale è il suo pensiero, so come vede il calcio, è un ragazzo preparato, ha voglia di far bene. Se la notizia fosse vera ottimo, perché sono sono personaggi di spessore e di cultura.. La accoglierei bene, a 50 anni è pronto”. Così Beppe, a margine del premio Beppe Viola, parla dell’ipotetica candidatura di Alex Delalladella: “Del” SportFace.