Quotidiano.net - Beppe Grillo chiede la ripetizione del voto. Toninelli: “Conte dovrà farsi il suo partito”

Roma, 25 novembre 2024 –ha chiesto formalmente ladella votazione della Costituente M5s che si è chiusa ieri. E' quanto scrive il corriere.it., viene spiegato, ha comunicato formalmente al M5S la sua volontà da garante di far ripetere le votazioni, in primis quelle che mettono in discussione il suo ruolo. Era stato Daniloa spiegare nel primo pomeriggio che il Garante avrebbe chiesto ladel. Che il fondatoreavrebbe chiesto di rivotare, lo ha anticipato Danilo, ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e membro del Collegio dei probiviri del Movimento 5 stelle, in un’intervista a Radio Cusano Campus, ripostata sul suo profilo Facebook. Mentre sulle storie di Whatsapp l'ex ministro pubblica la foto di una macchina per fare pop corn e scrive: "Sediamoci a goderci il neonato Movimento5mandati".