Quotidiano.net - Bencini (Icn), a Cop29 l'Arabia ha bloccato la mitigazione

"Anche quest'anno, alladi Baku l'Saudita (con l'aiuto della Russia) è riuscita a bloccare qualsiasi impegno ad accelerare la decarbonizzazione. Lo fa da anni, ma stavolta è stata molto più 'cattiva'". Lo ha dichiarato all'ANSA Jacopo, del think tank sul clima Italian Climate Network. "Da tutti i testi approvati dalla conferenza sono sparite le parole 'combustibili fossili' - ha spiegato l'esperto -. Non ci sono da nessuna parte. I documenti sulla 'Giusta transizione' e sul 'Programma di lavoro per la' non sono stati approvati, e sono stati rinviati alla prossima Cop30, a Belem in Brasile. Perfino il 'Dialogo per l'attuazione del Global Stocktake', che era un forum per studiare l'applicazione degli impegni di decarbonizzazione dei paesi, è stato rinviato a Belem.