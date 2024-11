Livornotoday.it - Basket serie A2 | Libertas ko con la Fortitudo, coach Andreazza: "Siamo stati troppo leggeri"

Leggi su Livornotoday.it

un po'in troppe cose, anche in vista del nostro futuro e non solo per venire a Bologna a competere". Così ildellaLivorno Marcoparla dopo il ko per 82-61 rimediato in casa della. Il riferimento delè chiaro, e prende in.