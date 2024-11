Quotidiano.net - Bankitalia si illumina contro la violenza sulle donne

Anche quest'anno la Banca d'Italia aderisce alla campagna delle Nazioni Unite "Orange The World" in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione dellale. Dal tramonto sino di arancione le facciate di Palazzo Koch, del Centro Donato Menichella, dello stabile di via IV Fontane e delle filiali di: Aosta, Arezzo, Bari, Bergamo, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catanzaro, Firenze, Foggia, Forlì, Livorno, Milano, Palermo, Piacenza, Potenza, Reggio Calabria, Sassari e Venezia. Anche Palazzo Volpi, sede dell'IVASS, si tinge di arancione.