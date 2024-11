Ilgiorno.it - Babbo Natale, prendi nota

Trovare l'idea regalo perfetta per i nostri bambini non è sempre facile ma, niente paura: a darvi qualche suggerimento ci pensiamo noi! Divertente e d'aiuto nello sviluppo delle capacità motorie, il monopattino della Banwood, con il suo cestino di vimini posizionato sul davanti, è davvero molto cute. Per chi ama imparare giocando non c'è niente di meglio del mappamondo digitale Sapientino Più di Clementoni: imparare la geografia non è mai stato così divertente. Per i piccoli appassionati dell'iconica bambola, la famiglia di Barbie si allarga: oltre all'attesissimo appuntamento con Barbie Magia delle Feste, ci sono anche Barbie Dream Besties e Barbie Ballerina Ali da Farfalla; mentre per le appassionate di equitazione tornano Barbie e Il Ranch dei Sogni. Conoscete dei veri fans di Star Wars? Per questi il regalo perfetto è Star Wars Outlaws Gold Edition: il gioco che esplora pianeti di ogni tipo in tutta la Galassia, alcuni mai visti prima.