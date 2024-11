Sbircialanotizia.it - Autostrade, Cavhere: sempre più servizi in info-point di Concessione autostradali venete su A4

Leggi su Sbircialanotizia.it

Dal 2 dicembre oltre alle consuetermazioni su viabilità, traffico e turismo, i viaggiatori potranno ottenere anche assistenza per quanto riguarda tutti iBaricentrico rispetto ai flussi di mobilità in Veneto, l’” gestito da Cav-Concessioni, si trova nell’area dio Arino Est lungo la A4 in direzione Trieste e Venezia, .