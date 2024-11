Atalanta all’esame Young Boys, Gasperini “Serve attenzione”

Leggi su Ildenaro.it

BERNA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – La partita col Celtic sembra ormaiun brutto ricordo, un incubo da dimenticare in fretta per poterraggiungere il prima possibile la qualificazione ai playoff. Oancor meglio agli ottavi di finale. L’di Gian Pieroaffronterà lonella quinta partita dellaprima fase della Champions League con l’obiettivo di strappare tre punti agli svizzeri: tre anni fa lo spettacolare 3-3 che costrinse i bergamaschi a giocarsi il passaggio del turno con il Villarreal (gli spagnoli vinsero 3-2 a Bergamo relegando i padroni di casa in Europa League), oggi l’obiettivo è quello di dominare la sfida sul sintetico del Wankdorf in modo tale da piazzare le ruote nella miglior posizione possibile in vista dei big match contro Real Madrid e Barcellona. “Lo? Ha fatto buoni risultati in campionato, abbiamo visto la partita con l’Inter – ha dichiarato il tecnico dei nerazzurri -, se sono riusciti a mettere in difficoltà loro dobbiamo stare attenti.