Ilrestodelcarlino.it - Assalto al Postamat fatto esplodere all’alba a Sant’Agostino (Ferrara)

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

), 25 novembre 2024 – Alle prime luci dell’alba di questa mattina è statolo sportello automatico dell’ufficio postale di, in provincia di. Un boato che ha causato gravi danni al. Sul posto sono intervenuti i carabinieri impegnati nei rilievi e nel cercare elementi utili per risalire alla banda che lo hasaltare. Non si conosce al momento l’entità del bottino.