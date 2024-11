Inter-news.it - Asllani ha diretto bene il centrocampo. I numeri fanno ben sperare

Kristjanè sceso in campo con la consapevolezza di chi sapeva di poter far. Nella trasferta contro l’Hellas Verona, il centrocampista albanese non ha deluso le aspettative. PRESENZA – Kristjansi è tolto il grosso macigno che portava da mesi e, nella partita contro il Verona, è riuscito a spiccare il volo davanti a Simone Inzaghi. Nella roboante vittoria al Bentegodi di sabato pomeriggio, il centrocampista albanese non ha mai sfigurato e ha saputo sopperire all’assenza di Hakan Calhanoglu. Adessoavrà l’occasione di dimostrare il suo valore e provare a strappare qualche maglia da titolare in più a Simone Inzaghi. il ritorno di Calhanoglu però è dietro l’angolo: ma la stagione, tra coppa e campionato è davvero lunga.perfetti e in crescita– Nel 5-0 rifilato all’Hellas Verona,è stato parte fondamentale dello scacchiere di Simone Inzaghi tanto da aver contribuito al finale con un assist.