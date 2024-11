Foggiatoday.it - Ascoli Satriano ricorda Celeste Palmieri: scarpe rosse e i versi di Alda Merini per l'ultima vittima di femminicidio

Leggi su Foggiatoday.it

L'associazione di legalità, giustizia e solidarietà 'Invisibili' non dimentica, la donna uccisa a San Severo, nel parcheggio di un supermercato, per mano del marito che si è poi tolto la vita. Per questo motivo, nello spazio verde di Villa Ricciardi, ad