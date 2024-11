Sbircialanotizia.it - Arval (Gruppo BNP Paribas) rinnova il proprio contratto integrativo aziendale

Leggi su Sbircialanotizia.it

Smart working più esteso e flessibile, orario ridotto nei mesi estivi, contributi per famiglie e genitorialità e integrazione al 100% del congedo parentale Flessibilità per un migliore work-life balance, tutele per famiglie e genitorialità e solidarietà: sono questi i pilastri fondanti del nuovosiglato daItalia, società delBNP