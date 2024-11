Firenzetoday.it - Arte contemporanea in natura. Progetto Artlands

Visita delle opere "" situate all'interno dell'Areale Oasi WWF Stagni di Focognano. Punto di ritrovo domenica 1 dicembre ore 10:00 presso l'Oasi WWF, in Viale Primaldo Paolieri, angolo Via del Ronco, Campi Bisenzio (FI).Per chi lo desidera può raggiungere l'Oasi WWF in bus.