Arnesi da scasso sul furgone subito dopo il tentato furto al bar: cinque denunciati

EMPOLI – È di, tutti di origine campana e di età compresa fra i 20 e i 45 anni l’esito di una indagine della Poliziai ilin una attività commerciale di Empoli.Secondo quanto ricostruito dalle volanti del commissariato cittadino alcuni malintenzionati avrebberodi aprire la porta sul retro di un bar in via Piovola, ma sarebbe scattato l’allarme antintrusione.Tempestivo l’intervento dei poliziotti che hanno rintracciato, non molto distante, unsospetto conuomini a bordo.A seguito dei controlli, nel corso dei quali sono intervenuti anche i carabinieri, gli agenti e i militari hanno trovato sul mezzo un piede di porco, una mazza, diversi attrezzi atti allononché alcuni passamontagna.Ora idovranno rispondere diaggravato in concorso.