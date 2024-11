Baritoday.it - Apre a Bari la nuova sede della Scuola Nazionale dell'Amministrazione: "Dedicata alle relazioni internazionali"

Leggi su Baritoday.it

Il nuovo Polo avràpresso l’ex Kursaal Santalucia e potrà anche avvalersi del Padiglione 152Fiera del Levante, per finalità didattiche, e dei localiFondazione Ipres, per finalità amministrative e organizzative. Il Ministro per la Pubblica, Paolo Zangrillo, ha.