Ilrestodelcarlino.it - Alluvione, il rebus dei canali tombati

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il sindaco di Bologna tempo fa ha detto che senza la parziale apertura del canale Reno i danni per l'esondazione sarebbero stati peggiori. Chi abita e lavora nelle aree sommerse non è d'accordo. Ma perché, allora, decenni fa e a seguito di disastrose alluvioni si decise di chiudere tutti i corsi d'acqua presenti in città? Augusto Bertocchi