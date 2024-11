Livornotoday.it - Albero di Natale: meglio vero o finto?

Leggi su Livornotoday.it

Le festività natalizie si stanno facendo sempre più vicine e, all'interno delle nostre abitazioni, stanno prendendo forma le tipiche decorazioni natalizie, tra le quali, ovviamente, non può mancare il classicodi. Ne esistono diversi tipi, differenti sia per grandezza che per colore.