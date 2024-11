Lanazione.it - Al via ad Arezzo la diciannovesima edizione del Forum sul Risk management in sanità

Leggi su Lanazione.it

, 25 novembre 2024 – Al via adladelsulin, un evento nato con l’obiettivo di promuovere la cultura e la rete sulla sicurezza del paziente ma che nel tempo è diventato un’agorà dove mettere a confronto e condividere idee e proposte per unacapace di rispondere ai bisogni di cura ed assistenza di tutti i cittadini. Una fiera anche dell’innovazione tecnologica. Sono attesi quattro giorni di seminari e dibattiti, dal 26 al 29 novembre al centro Fiere e Congressi in via Spallanzani, e nella mattina della giornata inaugurale è prevista la presenza del presidente della Toscana Eugenio Giani e del ministro dellaOrazio Schillaci, dalle 9.30 alle 13.30. Giani parteciperà nell’auditorium, assieme ad altri presidenti di Regione, alla tavola rotonda ”Un Patto tra Governo e Regioni per il rilancio del sistema sanitario”.