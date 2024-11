Modenatoday.it - Al teatro Michelangelo le "Scomode verità" di Alessandro Di Battista

Leggi su Modenatoday.it

Giovedì 28 novembre 2024 alle 21 aldi Modena, dopo il successo di ‘Assange, colpirne uno per educarne cento’,Dimette in scena la trasposizione teatrale del suo ultimo libro ‘. Dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza’.Un racconto.