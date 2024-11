Thesocialpost.it - Aereo si schianta nei pressi dell’aeroporto di Vilnius, ha colpito un edificio residenziale: almeno un morto

Leggi su Thesocialpost.it

Un grave incidentesi è verificato nelle prime ore del mattino neidi, in Lituania. Uncargo della DHL, partito da Lipsia, Germania, è precipitato contro una due piani situato nel quartiere di Liepkalnis intorno alle 5:30. Secondo quanto riportato dalla Lithuanian Airports, che gestisce gli scali del Paese, l’ha preso fuoco al momento dello schianto, coinvolgendo il palazzo in cui risiedevano tre famiglie.Leggi anche: Terrore in volo per la forte turbolenza, poi l’precipita per 2000 metriInterventi immediati e operazioni di soccorsoSul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, il personale di soccorso e una squadra di emergenza. Le autorità locali hanno confermato che 12 persone, residenti nell’, sono state evacuate senza riportare ferite.