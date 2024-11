Ilrestodelcarlino.it - Addio a Franca Montorsi. Amata bidella alle medie di Reggio e Scandiano

in Zelioli (nella foto) avrebbe festeggiato il prossimo gennaio i settantadue anni di vita coniugale. La notizia della scomparsa improvvisa della donna, avvenuta all’ età di 92 anni, ha suscitato vasto cordoglio a, nel weekend della festa patronale di Santa Caterina, ma anche a Marmirolo, luogo d’origine diera la sposa di Rofaldo Zelioli ed era persona conosciuta e stimata per aver lavorato come ausiliaria a scuola, la classica ‘‘ primascuoledi Rosta Nuova in città, poiscuoleBoiardo a, dove vi lavorava anche il marito Rofaldo. In queste ore di dolore, piangono la scomparsa di, i figli Claudia e Alessandro, giornalista e autore di diversi libri, oltre agli adorati nipoti. I funerali si svolgeranno oggi11, con una benedizione a casa per proseguire per l’ara crematoria del cimitero di Coviolo.