Napolitoday.it - Addio a Carmine, fratello di Pino Daniele: aveva 66 anni

Leggi su Napolitoday.it

Lutto per la famiglia di. All'età di 66è mortodell'amato artista partenopeo. Ad ucciderlo sarebbero stati dei proiblemi cardiaci, così come è stato pere per l'altroSalvatore, morto nel 2021.era molto noto in città non solo per essere.