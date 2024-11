Fanpage.it - Ad Affari Tuoi ogni concorrente inquadrato da quando sceglie il pacco: “Imbrogliare è impossibile”

Leggi su Fanpage.it

Dei numeri e le vincite disi continua a parlare molto, vista l'attenzione per il programma condotto da Stefano De Martino. Abbiamo raccolto le testimonianze di pubblico in studio e addetti ai lavori che raccontano le misure di controllo durante la preparazione del gioco evidenti a chiunque sia presente in studio.