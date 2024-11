Inter-news.it - Acerbi, oggi gli esami dopo l’infortunio. Una sicurezza prima del Lipsia – CdS

Ultimi preparativi per l’Inter in vista del decisivo match di Champions League contro il. La squadra di Simone Inzaghi si ritroveràper l’allenamento di rifinitura. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non ci sarà FrancescoSTRUMENTALI – Inter impegnataalle 11:30 a San Siro per l’allenamento di rifinitura alla vigilia della sfida contro ill’allenamento, nessun ritiro pre-partita: i giocatori faranno ritorno alle rispettive abitazioni per concentrarsi al meglio sulla sfida di domani. Sul fronte della rosa, Inzaghi può contare su quasi tutti i suoi uomini chiave. Sono infatti rientrati regolarmente Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu, fondamentali per l’equilibrio tattico e la pericolosità offensiva della squadra. Tuttavia, rimane in dubbio Francesco: il difensore centrale è uscito dolorante alla coscia destra nei primi minuti della gara contro il Verona, e le sue condizioni saranno valutate nella mattinata odierna attraversostrumentali.