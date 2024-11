Accertamento patrimoniale invasivo | la battaglia del giornalista Fedocci

Leggi su Bergamonews.it

Volete sapere come si possa essere trattati peggio di un imputato per delitti di mafia senza essere imputato di alcunché? Senza diritto alla difesa, senza diritto al contraddittorio e senza diritto in alcun modo di intervenire nel giudizio. Dirò di più: senza la possibilità di essere informato di essere oggetto di uncosì. Ad un cittadino incensurato sta accendendo proprio in questi giorni. Altro che dossieraggio: non è sposato, non è divorziato, non ha figli. Ha, questo sì, una mera relazione sentimentale con una donna divorziata che ha in corso una causa dopo la fine del matrimonio con l’ex coniuge. Oggetto del contendere la quantificazione dell’assegno di mantenimento per la prole. Se ne parla da giorni su televisioni, radio e giornali. Anche su Bergamonews abbiamo dedicato un articolo alla vicenda dopo l’interrogazione parlamentare al guardasigilli Carlo Nordio presentata dall’ex ministro Enrico Costa.