Sondriotoday.it - A Valfurva un profumato spettacolo di Natale

Leggi su Sondriotoday.it

Per la rassegna Paesaggi Teatrali che il Comune dipromuove in collaborazione con Teatro Blu (VA), arriva undiper bambini e famiglie. Questa volta in scena la compagnia Arterie Teatro direttamente da Bari.I racconti profumati del! Un’allegra.