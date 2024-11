Palermotoday.it - A Corleone inaugurata al commissariato di polizia una stanza per i colloqui protetti

Leggi su Palermotoday.it

Un cielo azzurro che riempie la parete. Nuvole bianche. Farfalle colorate. Una ragazza che fluttua: ha due palloncini legati ai polsi. Due parole: no violenza. E poi libri, giochi e una finestra che inonda di luce l’ambiente. È stataoggi, non a caso in occasione della giornata contro.