Napolipiu.com - “26 giorni dopo”: Conte ritrova il sorriso e il primato in serie A

Leggi su Napolipiu.com

Il Corriere dello Sport evidenzia il gap tra Napoli e Roma. Il tecnico torna alla vittoriaquasi un mese. Il Napoli torna a guardare tutti dall’alto, ma è un altro numero a far discutere: 16 punti. Come riporta il Corriere dello Sport, è questo il divario tra gli azzurri e la Romatredici giornate, un distacco che fa riflettere per due squadre partite con ambizioni simili.Antonioil successo26di digiuno, “troppi per chi come lui è abituato a nutrirsi di vittorie”, scrive il quotidiano. Il tecnico azzurro scavalca nuovamente Inter, Atalanta e Fiorentina, chiudendo un ciclo terribile ancora al comando.Dall’altra parte, Claudio Ranieri interrompe la sua tradizione positiva degli esordi proprio in quello stadio che fu suo 33 anni fa. “Due settimane di cura, i colloqui faccia a faccia, le videochiamate su Whatsapp fra i giocatori non sono bastate a dare la svolta”, evidenzia il CdS.