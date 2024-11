Padovaoggi.it - 25 novembre: 99 abiti ricordano le donne vittime di violenza nel 2024

Leggi su Padovaoggi.it

Come ogni anno, il 25si ricorda la Giornata internazionale per l’eliminazione dellacontro le. Il Comune di Este ha scelto di commemorare l’occasione con una simbolica installazione lungo la centralissima via Matteotti.Sono stati infatti posizionati 99 indumenti.