Strumentipolitici.it - 23 Novembre 2024 – Cop29 firma accordo per 300 mld annui per Paesi poveri

Il mondo alla Conferenzaapprova l’che stanzia 300 miliardi di dollari di finanziamenti climaticiper iin via di sviluppo.Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che almeno 20 persone sono state uccise e 66 sono rimaste ferite nell’attacco israeliano al quartiere Basta al-Fouqa.L’arresto, ieri in Algeria, dello scrittore franco-algerino Boualem Sansal, noto per le sue posizioni anti fondamentaliste e anti governative, sta sollevando preoccupazione in Francia e indignazione tra gli scrittori e gli editori di tutto il mondo, secondo quanto riportato da Afp e da varie emittenti televisive, tra queste Europe 1.Dopo la cerimonia di insediamento di Donald Trump, sarà possibile avviare “importanti trattative” con l’Ucraina. Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ripreso dall’agenzia di stampa “Rbc Ucraina”.