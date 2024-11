Volley Serie A1 Femminile 2024 2025 | Chieri batte in rimonta Vallefoglia

Leggi su Sportface.it

supera3-1 (23-25, 25-20, 25-20, 25-13) nella partita valevole per la nona giornata di andata diA1di. Avvio deciso delle piemontesi (8-3), che sembrano in pieno controllo (18-13) ma la concentrazione cala nel finale e le ospiti ne approfittano per impattare (18-18) e completare il sorpasso (19-20).prova a reagire (23-23), ma le ragazze di Andrea Pistola non perdono lucidità e si prendono il primo set dopo una bella. Nel secondo set riprende la lotta punto a punto (13-13), con le padrone di casa che poi però premono sull’acceleratore (19-15) e pareggiano i conti nel computo dei set.Nel terzo setspinge subito con il devastante turno al servizio di Gaia Giovannini (1-7), ma la Reale Mutua Fenera’76 non si perde d’animo (10-10) e nel finale trova l’allungo (21-19) e va a prendersi il set.