Perugiatoday.it - Volley A1 femminile, la Bartoccini MC Restauri fa il colpaccio a Firenze

Leggi su Perugiatoday.it

L'ambiente era certo: bastava poco per sbloccarsi. E laMCPerugia ha preso il via, andando ad espugnare di forza e convinzione Palazzo Wanny.Vittima di turno è Il Bisonte, battuto per 3-1 dalle Black Angels, che per effetto di questo risultato ottengono la seconda.